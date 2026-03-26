Правительство Японии и администрация Токио обсудили меры по предотвращению ущерба от извержения вулкана Фудзи
Токио, 25 марта (Jiji Press). Кабинет министров Японии и правительство Токио провели первое заседание совета по мерам предотвращения ущерба от выпадения вулканического пепла в Токийской агломерации с горы Фудзи в случае её извержения.
Члены совета договорились обсудить, используя Токио с населением около 14 миллионов человек в качестве модельного примера, как поддерживать функционирование инфраструктуры, такой как железные и автомобильные дороги и сети связи, а также как обеспечить безопасность систем грузоперевозок, позволяя при этом людям насколько возможно продолжать свою повседневную жизнь.
Совет создаст рабочие группы по таким вопросам, как поддержание повседневной жизни, предоставление информации жителям и уборка вулканического пепла горы Фудзи, расположенной на границе префектур Сидзуока и Яманаси в центральной Японии. Яманаси граничит с Токио.
После обсуждения конкретных мер рабочими группами совет соберётся снова в 2026 финансовом году, который начинается в следующем месяце.
В состав совета входят представители правительств префектур Сайтама, Тиба и Канагава, граничащих с Токио, а также должностные лица железнодорожных операторов, поставщиков электроэнергии и телекоммуникационных компаний.
