Правительство Японии и администрация Токио обсудили меры по предотвращению ущерба от извержения вулкана Фудзи

Новости

Токио, 25 марта (Jiji Press). Кабинет министров Японии и правительство Токио провели первое заседание совета по мерам предотвращения ущерба от выпадения вулканического пепла в Токийской агломерации с горы Фудзи в случае её извержения.

Члены совета договорились обсудить, используя Токио с населением около 14 миллионов человек в качестве модельного примера, как поддерживать функционирование инфраструктуры, такой как железные и автомобильные дороги и сети связи, а также как обеспечить безопасность систем грузоперевозок, позволяя при этом людям насколько возможно продолжать свою повседневную жизнь.

Совет создаст рабочие группы по таким вопросам, как поддержание повседневной жизни, предоставление информации жителям и уборка вулканического пепла горы Фудзи, расположенной на границе префектур Сидзуока и Яманаси в центральной Японии. Яманаси граничит с Токио.

После обсуждения конкретных мер рабочими группами совет соберётся снова в 2026 финансовом году, который начинается в следующем месяце.

В состав совета входят представители правительств префектур Сайтама, Тиба и Канагава, граничащих с Токио, а также должностные лица железнодорожных операторов, поставщиков электроэнергии и телекоммуникационных компаний.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме