В случае извержения горы Фудзи рекомендуют эвакуироваться пешком

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Кофу, преф. Яманаси, 30 марта (Jiji Press). Японский исследовательский комитет предложил план эвакуации людей с пологих склонов пешком в случае возможного извержения горы Фудзи, самой высокой вершины страны, расположенной на территории префектур Яманаси и Сидзуока.

В промежуточном отчёте группа, в которую входят официальные лица, в основном из этих двух префектур, указала, что эвакуация на автомобиле может вызвать заторы на дорогах в городских районах, что помешает некоторым людям бежать.

В отчёте говорится, что на пологих склонах, где скорость лавовых потоков замедлится, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями должны иметь приоритет для эвакуации на автомобиле.

По одной из оценок, если людям будет разрешено использовать автомобили, то для эвакуации всех людей из Фудзиномия в городе Сидзуока может потребоваться 6 часов и 48 минут, а потоки лавы могут туда дойти в течение трёх часов после извержения.

Согласно оценке, при эвакуации пешком эвакуация будет завершена через 2 часа и 22 минуты.

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