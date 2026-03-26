Такаити обратилась к Международному энергетическому агентству с просьбой о дополнительных высвобождениях нефтяных резервов
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 25 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ обратилась к Международному энергетическому агентству с просьбой подготовиться к дополнительным скоординированным высвобождениям нефтяных запасов для борьбы с резким ростом цен на сырую нефть.
Такаити обратилась с этой просьбой к исполнительному директору МЭА Фатиху Биролю на встрече в канцелярии премьер-министра в Токио с целью стабилизации поставок энергоносителей и цен на энергоносители в условиях продолжающейся фактической блокады Ираном Ормузского пролива, ключевого транспортного узла для транспортировки нефти, в условиях конфликта с американо-израильской стороной.
Призыв японского лидера к принятию дополнительных мер прозвучал после того, как все 32 страны-члена МЭА в начале этого месяца договорились о скоординированном высвобождении рекордных 400 миллионов баррелей нефтяных запасов. Высвобождение нефти уже началось.
«Азиатские страны испытывают значительные трудности, – заявила Такаити Биролю, призвав МЭА учесть энергетическую безопасность региона. – Я хочу обратиться к МЭА с просьбой начать подготовку к дополнительным скоординированным высвобождениям на случай, если (кризис на Ближнем Востоке) затянется».
Бироль ответил, что мир находится в сложной ситуации и сталкивается с серьёзной угрозой энергетической безопасности, добавив, что МЭА может рассмотреть возможность дополнительных совместных высвобождений нефтяных запасов, если это необходимо для стабилизации энергетических рынков.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]