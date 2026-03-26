В префектуре Фукусима открылся первый в мире отель, использующий водород как основной источник энергии
Намиэ, префектура Фукусима, 25 марта (Jiji Press). В городе Намиэ, расположенном в северо-восточной японской префектуре Фукусима, открылся отель, использующий водород в качестве основного источника энергии.
По словам оператора, компании Date Juki из города Намиэ, которая занимается прокатом тяжелой техники и грузоперевозками, этот отель является первым таким отелем в мире.
В Намиэ, городе, целью которого является создание сообщества, ускоряющего использование водорода, находится одна из крупнейших в мире баз по производству водорода.
Отель представляет собой отдельно стоящее здание, построенное рядом с водородной заправочной станцией, принадлежащей компании Date Juki. Компания надеется привлечь клиентов, позиционируя отель как реальный пример того, как может выглядеть жизнь с водородом в качестве основного источника энергии.
От станции, когда она работает, водород по трубопроводу подаётся в топливные элементы, водонагреватель и гриль отеля, обеспечивая электропитание всего энергетического оборудования на объекте. Ночью, когда работа станции прекращается, для питания отеля используется внешняя электроэнергия, вырабатываемая из возобновляемых источников.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Декарбонизация общества: первое в Японии рабочее судно на водородных элементах и биотопливе отправляется в морские круизы
- Рост цен на нефть: страны G7 согласовали «необходимые меры», включая высвобождение резервов
- Последствия удара по Ирану: длительная блокада Ормузского пролива грозит Японии стагфляцией