В префектуре Фукусима открылся первый в мире отель, использующий водород как основной источник энергии

Намиэ, префектура Фукусима, 25 марта (Jiji Press). В городе Намиэ, расположенном в северо-восточной японской префектуре Фукусима, открылся отель, использующий водород в качестве основного источника энергии.

По словам оператора, компании Date Juki из города Намиэ, которая занимается прокатом тяжелой техники и грузоперевозками, этот отель является первым таким отелем в мире.

В Намиэ, городе, целью которого является создание сообщества, ускоряющего использование водорода, находится одна из крупнейших в мире баз по производству водорода.

Отель представляет собой отдельно стоящее здание, построенное рядом с водородной заправочной станцией, принадлежащей компании Date Juki. Компания надеется привлечь клиентов, позиционируя отель как реальный пример того, как может выглядеть жизнь с водородом в качестве основного источника энергии.

От станции, когда она работает, водород по трубопроводу подаётся в топливные элементы, водонагреватель и гриль отеля, обеспечивая электропитание всего энергетического оборудования на объекте. Ночью, когда работа станции прекращается, для питания отеля используется внешняя электроэнергия, вырабатываемая из возобновляемых источников.

