Япония начала первое за четыре года высвобождение государственных нефтяных резервов

Токио, 26 марта (Jiji Press). Правительство Японии начало разблокировку государственных нефтяных резервов страны, стремясь обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов в условиях фактической блокады Ираном Ормузского пролива после конфликта с Соединёнными Штатами и Израилем.

Это первый подобный шаг с 2022 года, после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины в феврале того же года.

На этот раз из нефтехранилищ по всей Японии поэтапно будет выпущено около 8,5 миллионов килолитров, что эквивалентно 30 дням внутреннего потребления.

26 марта сырая нефть была переправлена по трубопроводу с национальной нефтебазы Кикума в городе Имабари, префектура Эхимэ, на расположенный неподалеку нефтеперерабатывающий завод компании Taiyo Oil Co.

Государственные запасы нефти будут высвобождены из 11 объектов – пяти национальных нефтехранилищ и шести баз, принадлежащих частному сектору. Помимо базы Кикума, высвобождение начнется в течение этого месяца на восьми базах, а высвобождение из двух национальных баз, Камигото в юго-западной префектуре Нагасаки и Сибуси в префектуре Кагосима, также на юго-западе Японии, начнётся в 1 апреля.

