По словам премьер-министра Такаити, Трамп понимает ограничения Японии в отношении развёртывания Сил самообороны Японии

Токио, 26 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что ей удалось добиться понимания со стороны президента США Дональда Трампа относительно конституционных ограничений Японии на отправку судов Сил самообороны Японии в Ормузский пролив.

«Я подробно объяснила (Трампу), что есть вещи, которые Япония может и не может делать в рамках законодательства страны», – сказала Такаити во время пленарного заседания Палаты представителей, нижней палаты парламента. Она встретилась с Трампом в Белом доме 19 марта.

«У меня сложилось впечатление, что президент внимательно меня выслушал и понял мои объяснения», – добавила Такаити.

Такаити также заявила, что Япония продолжит переговоры с Ираном, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Ормузский пролив, ключевой водный путь для транспортировки нефти, фактически заблокирован Ираном в условиях его боевых действий с Соединёнными Штатами и Израилем.

Премьер-министр не раскрыла подробности разговора с Трампом, сославшись на доверительные отношения между ними.

