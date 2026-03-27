Известные зарубежные экономисты советуют Японии улучшить первичный баланс

Новости

Токио, 26 марта (Jiji Press). Известные зарубежные экономисты предложили правительству Японии добиться первичного бюджетного баланса в течение нескольких лет в свете роста процентных ставок, или сократить дефицит бюджета.

Первичный баланс показывает, в какой степени правительство может покрывать свои политические издержки за счёт налогов и других поступлений, не прибегая к выпуску долговых обязательств.

Премьер-министр Такаити Санаэ, выступающая за ответственную и активную фискальную политику, отказалась от поставленной правительством цели по достижению профицита первичного баланса в течение одного года.

На состоявшемся в тот же день заседании Совета по экономической и фискальной политике под председательством премьер-министра Оливье Бланшар, бывший главный экономист Международного валютного фонда, заявил, что соотношение государственного долга Японии к валовому внутреннему продукту страны снизилось, поскольку темпы экономического роста превысили долгосрочные процентные ставки.

Он призвал правительство разработать многолетний план по улучшению первичного баланса и дальнейшему снижению отношения государственного долга к ВВП.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

