В Японии вводится совместная опека над детьми после развода

Новости

Токио, 1 апреля (Jiji Press). В Японии вступили в силу поправки в пересмотренный Гражданский кодекс, который позволяет установить совместную опеку над детьми после развода.

В этот же день вступила в силу и установленная законом система алиментов на содержание детей, позволяющая родителям требовать от бывших партнёров, проживающих отдельно от детей, не менее 20 000 йен в месяц, даже при отсутствии предварительной договорённости о расходах на воспитание детей.

Обе меры применяются к разводам, завершённым после вступления в силу пересмотренных правил. Это первая крупная реформа системы родительских прав в Японии с момента её создания в 1948 году.

Реформы направлены на содействие здоровому развитию детей путём обеспечения участия родителей в воспитании детей после развода. Япония была единственной из стран «Большой семёрки», в которой отсутствовала система совместной опеки.

В соответствии с новой системой, разводящиеся родители могут выбрать совместную или единоличную опеку. Если они не смогут прийти к соглашению, семейный суд примет решение, исходя из наилучших интересов детей. В семейный суд можно подать ходатайство о переходе к совместной опеке, даже если развод произошел до вступления в силу пересмотренного Гражданского кодекса.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

