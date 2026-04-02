Такаити и Макрон подтвердили сотрудничество для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

Новости

Токио, 1 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите 1 апреля подтвердили важность скорейшего установления спокойствия на Ближнем Востоке.

На встрече, состоявшейся в Государственной резиденции в Токио, два лидера также выразили готовность внести свой вклад в надлежащие меры по обеспечению безопасного судоходства через Ормузский пролив в условиях продолжающегося конфликта между американо-израильскими силами и Ираном.

Кроме того, они договорились поддерживать тесную связь по вопросам стабильных поставок критически важных материалов, таких как сырая нефть.

Ситуация в Иране – это «неотложный вопрос для обеих наших стран», – заявила Такаити Макрону.

Французский лидер заявил, что Япония и Франция могут продемонстрировать тесное сотрудничество в ситуации с Ираном.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме