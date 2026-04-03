Япония продолжает призывать к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Токио, 2 апреля (Jiji Press). Япония планирует и впредь призывать к скорейшей деэскалации военных столкновений между США и Израилем и Ираном посредством диалога после того, как выступление президента США Дональда Трампа, за которым внимательно следили, не преподнесло никаких сюрпризов по этому вопросу.

Администрация премьер-министра Санаэ Такаити считает, что Трамп в своей речи 1 апреля не сказал «ничего нового», сообщили официальные лица. Ее правительство также планирует продолжать дипломатические усилия по возобновлению использования Ормузского пролива.

«Решение путём диалога имеет решающее значение. Мы надеемся, что переговоры с Ираном, о которых Трамп упоминал в последние дни, пойдут в правильном направлении», – заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору.

На отдельной пресс-конференции Кобаяси Такаюки, политический лидер правящей Либерально-демократической партии, заявил, что воспринимает эту речь спокойно.

