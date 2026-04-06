ИНТЕРВЬЮ: Япония должна возглавить усилия по прекращению огня между США и Ираном

Токио, 5 апреля (Jiji Press). Япония должна занять активную позицию в достижении скорейшего прекращения огня в связи с военным конфликтом между американо-израильскими силами и Ираном путём укрепления многостороннего сотрудничества, заявил председатель Японского исследовательского института Тэрасима Дзицуро.

«Важно то, как Япония сможет определить позицию и стратегию, которые следует занять, когда доминирует логика превосходства», – заявил Тэрасима, имеющий опыт сбора и анализа информации о регионе Ближнего Востока, в недавнем интервью Jiji Press.

«Слишком многие японцы рассматривают Ближний Восток только в контексте энергетики, – сказал Терасима. – В этом и заключается ограниченность понимания региона японцами».

Тэрасима заявил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетил его в 2010 году для обмена мнениями по ядерным вопросам, когда он был послом Ирана в Японии.

Арагчи сказал ему, что Иран хочет рассматривать Японию как образец мирного использования ядерной энергии, обладая при этом большими запасами плутония.

