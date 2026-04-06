Премьер-министр Японии Такаити может посетить Австралию и Вьетнам

Токио, 5 апреля (Jiji Press). Как сообщили источники, премьер-министр Японии Такаити Санаэ, как ожидается, посетит Австралию в период праздничных выходных «Золотой недели» в конце этого месяца, чтобы встретиться со своим коллегой Энтони Албанезе.

Источники в японском правительстве сообщили, что она также рассматривает возможность поездки во Вьетнам, добавив, что окончательное решение о визитах она примет после изучения ситуации на Ближнем Востоке.

Ожидается, что на японско-австралийском саммите энергетика займет важное место в повестке дня. Такаити надеется подтвердить сотрудничество с Альбанезе для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, который фактически находится под блокадой со стороны Ирана.

Япония зависит от Австралии примерно на 40% в плане импорта сжиженного природного газа и примерно на 60% в плане импорта угля. Ожидается, что Такаити попросит о сотрудничестве для обеспечения стабильных поставок.

Тем временем Вьетнам обратился к Японии за помощью в обеспечении поставок нефти. Такаити готова обсудить возможности сотрудничества с Японией в ходе саммита.

Статьи по теме