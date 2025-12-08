Япония и Австралия договорились об укреплении связей в сфере безопасности в условиях роста напряжённости

Новости

Токио, 7 декабря (Jiji Press). Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его австралийский коллега Ричард Марлес договорились об углублении сотрудничества в области безопасности, главным образом в ответ на инцидент с участием китайских военных самолетов, напавших на истребители японских Воздушных сил самообороны.

На встрече в Министерстве обороны Японии в Токио Коидзуми заявил: «Мы ответим решительно и спокойно, чтобы обеспечить региональный мир и стабильность».

В ходе инцидента 6 декабря китайский истребитель J-15 дважды периодически блокировал своим радаром истребители F-15 Сил самообороны Японии над международными водами к юго-западу от префектуры Окинава, самой южной части Японии.

Марлес выразил обеспокоенность, заявив, что ситуация крайне тревожная. Он сообщил о намерении предпринять совместные шаги с Японией.

На совместной пресс-конференции после встречи Коидзуми подчеркнул: «Япония и Австралия придают значение порядку, основанному на верховенстве права».

