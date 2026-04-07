Япония организует саммит с Ираном: премьер-министр Такаити

Токио, 6 апреля (Jiji Press). Правительство Японии работает над организацией телефонных переговоров на высшем уровне между премьер-министром Такаити Санаэ и иранским лидером, стремясь как можно скорее снизить напряжённость на Ближнем Востоке, заявила Такаити 6 апреля.

«Мы готовимся к проведению диалога на высшем уровне в подходящее время», – заявила Такаити на заседании бюджетного комитета Палаты советников, верхней палаты парламента Японии. Она также отметила, что правительство изучает все возможные пути для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, ключевом водном пути для транспортировки нефти, который фактически заблокирован Ираном.

Эти переговоры станут первыми между лидерами Японии и Ирана с начала американо-израильских атак на эту ближневосточную страну в конце февраля. В ходе возможных телефонных переговоров Токио может потребовать освобождения гражданина Японии, задержанного в Иране.

Хотя Такаити не уточнила, с кем именно она будет разговаривать по телефону, представитель Министерства иностранных дел Японии заявил, что её собеседником будет президент Ирана Масуд Пезешкиан.

На заседании бюджетного комитета премьер-министр указала, что правительство может призвать население к экономии энергии и ограничению спроса в зависимости от соотношения спроса и предложения, заявив: «Мы не исключаем никаких возможностей и будем реагировать гибко».

