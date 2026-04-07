Министр Мотэги призвал Иран обеспечить безопасность судов

Токио, 6 апреля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу призвал Иран обеспечить безопасное судоходство для всех судов, включая суда, связанные с Японией, в Ормузском проливе.

Он обратился с этой просьбой в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Пролив, являющийся ключевым водным путем для транспортировки нефти, фактически заблокирован Ираном в условиях его боевых действий с американо-израильскими войсками.

Мотэги выразил серьёзную обеспокоенность по поводу затянувшегося обмена ответными ударами и подтвердил неизменную позицию Японии о том, что скорейшая деэскалация напряженности имеет первостепенное значение. Он призвал Иран как можно скорее успокоить ситуацию и искренне предпринять дипломатические усилия с заинтересованными странами, такие как переговоры о прекращении огня.

Арагчи объяснил текущую ситуацию в Иране и позицию своей страны.

Мотэги потребовал досрочного освобождения гражданина Японии, задержанного в Иране. В ответ Арагчи заявил, что относится к этой просьбе серьёзно.

