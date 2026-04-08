Японские исследователи нашли ключ к разгадке эволюции хлоропластов

Новости

Токио, 7 апреля (Jiji Press). Группа японских исследователей подтвердила, что Rapaza viridis, одноклеточный эукариот, посылает белки, полученные из собственных генов, в хлоропласты, которые он заимствует у зелёных водорослей, чтобы они осуществляли фотосинтез.

Результаты этого исследования дают ключ к разгадке эволюции хлоропластов, считают исследователи, в состав которых входят профессор Технологического университета Фукуи Касияма Юитиро и преподаватель Осакского столичного университета Накадзава Масами.

Считается, что зелёные водоросли, как и растения, поглощали цианобактерии и прокариотов в свои клетки и превращали их в хлоропласты.

Водоросль Rapaza viridis была обнаружена в приливной луже на западном побережье Канады в 2012 году. Первоначально считалось, что она питается Tetraselmis, разновидностью зелёных водорослей. Однако исследование, опубликованное в 2023 году, показало, что Rapaza viridis питается только хлоропластами.

Хотя хлоропласты имеют собственную ДНК, многие белки, необходимые для фотосинтеза, производятся и поставляются из генов зелёных водорослей и растений.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

