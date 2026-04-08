Премьер-министр Японии попросила ОАЭ обеспечить стабильные поставки сырой нефти

Новости

Токио, 7 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ обратилась к Объединённым Арабским Эмиратам с просьбой обеспечить стабильные поставки сырой нефти в Японию в условиях эскалации напряжённости на Ближнем Востоке.

В ходе телефонных переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Зайедом Нахайяном она заявила, что Япония призывает Иран прекратить нападения на ОАЭ и другие соседние страны.

Оба лидера договорились о совместной работе для скорейшего урегулирования ситуации.

ОАЭ являются крупным поставщиком сырой нефти для Японии и имеют морской порт за пределами Ормузского пролива, заблокированного Ираном в связи с его конфликтом с США и Израилем.

Также 7 апреля министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу провёл телефонный разговор со своим египетским коллегой Бадром Абделатти. Они подтвердили тесное сотрудничество двух стран в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме