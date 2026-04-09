Парк развлечений Tokyo DisneySea отмечает свою 25-ю годовщину

Ураясу, префектура Тиба, 8 апреля (Jiji Press). В этом году парк Tokyo DisneySea отметит свое 25-летие, и 8 апреля компания Oriental Land Co., управляющая парком, представила прессе программу мероприятий, рассчитанную на целый год.

Празднование «Сверкающего юбилея» пройдёт с 15 апреля по конец марта следующего года в тематическом парке в Ураясу, префектура Тиба, к востоку от Токио.

Праздничное настроение создадут украшения парка в синей «морской» цветовой гамме, шоу с участием Микки Мауса и выпуск специальной сувенирной продукции.

В парке прозвучит памятная песня, а рестораны предложат специальные юбилейные меню.

В январе этого года в Tokyo DisneySea прошёл подготовительный проект под названием Dance the Globe!, призванный продемонстрировать танцы и музыку со всего мира.

