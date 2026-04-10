Япония и Оман договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе

Токио, 9 апреля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его оманский коллега Сайид Бадр бин Хамад Аль Бусаиди договорились о тесном сотрудничестве для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

В ходе 20-минутных телефонных переговоров Мотэги подчеркнул важность достижения Соединёнными Штатами и Ираном окончательного соглашения для прекращения конфликта.

Мотэги заявил, что Ормузский пролив является ключевым пунктом для глобальной логистики и международным общественным благом, и что обеспечение безопасного судоходства для судов всех стран имеет решающее значение.

Оманский министр выразил готовность сотрудничать с Японией для стабилизации ситуации.

