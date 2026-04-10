Япония и Оман договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 9 апреля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его оманский коллега Сайид Бадр бин Хамад Аль Бусаиди договорились о тесном сотрудничестве для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.
В ходе 20-минутных телефонных переговоров Мотэги подчеркнул важность достижения Соединёнными Штатами и Ираном окончательного соглашения для прекращения конфликта.
Мотэги заявил, что Ормузский пролив является ключевым пунктом для глобальной логистики и международным общественным благом, и что обеспечение безопасного судоходства для судов всех стран имеет решающее значение.
Оманский министр выразил готовность сотрудничать с Японией для стабилизации ситуации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]