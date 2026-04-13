Япония будет развивать использование искусственного интеллекта и роботов для ремонта судов

Токио, 10 апреля (Jiji Press). Правительство Японии объявило о мерах по содействию государственно-частным инвестициям в судостроительный сектор, включая использование искусственного интеллекта и роботов для ремонта судов внутри страны, в рамках поставленной премьер-министром Такаити Санаэ цели по возрождению отрасли.

В настоящее время большая часть ремонта судов в Японии проводится на судах отечественного производства, в то время как около 90% судов, используемых на международных маршрутах, таких как нефтяные танкеры, ремонтируются за рубежом. Правительство стремится улучшить систему ремонта судов внутри страны, чтобы обеспечить стабильные морские перевозки.

Правительство Японии поставило цель удвоить ежегодное строительство судов к 2035 году и признало необходимость наращивания поставок комплектующих для судов, таких как гидроакустическое оборудование и гребные винты.

Правительство планирует финансировать меры по привлечению инвестиций за счёт фонда в размере 120 миллиардов йен, предназначенного для оживления судостроительного сектора, который предусмотрен в дополнительном бюджете на 2025 финансовый год.

Тем временем правительство планирует продолжить обсуждение рамочного соглашения о строительстве танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

