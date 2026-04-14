На встрече в Вашингтоне страны G20 обсудят последствия иранского кризиса

Новости

Токио, 13 апреля (Jiji Press). Ожидается, что на встрече в Вашингтоне ведущие представители «Большой двадцатки» обсудят глобальные экономические перспективы в условиях продолжающегося иранского кризиса.

Министры финансов и главы центральных банков 20 развитых и развивающихся стран также обменяются мнениями о мерах по стимулированию экономического роста в условиях высоких цен на нефть и другие товары, отражающих напряженность на Ближнем Востоке. Вероятно, в повестке дня также будет вопрос дерегулирования.

От Японии на встрече планируют присутствовать министр финансов Катаяма Сацуки и глава Банка Японии Уэда Кадзуо.

Это будет первая в этом году встреча министров стран G-20, поскольку Соединённые Штаты, председательствующие в этой организации в 2026 году, решили не проводить встречу министров финансов и глав центральных банков в феврале, несмотря на то, что такая встреча в принципе проводилась в этом месяце каждый год.

Конфликт между США и Израилем, а также Ираном привел к резкому росту цен на нефть.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

