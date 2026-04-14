Япония выразила надежду на скорейшее заключение соглашения между США и Ираном

Токио, 13 апреля (Jiji Press). Глава кабинета министров Японии Кихара Минору выразил надежду на скорейшее достижение соглашения между США и Ираном по прекращению конфликта, после того как Вашингтону и Тегерану не удалось достичь договоренности в выходные.

«Мы надеемся, что они скоро достигнут окончательного соглашения», –заявил на пресс-конференции главный представитель японского правительства. Он отметил, что правительство внимательно следит за дипломатическими усилиями соответствующих стран и событиями, касающимися Ормузского пролива.

Отвечая на вопрос о возможности участия Японии в блокаде пролива со стороны США и операциях по разминированию, объявленных президентом США Дональдом Трампом, Кихара заявил, что относительно развёртывания Сил самообороны «ничего ещё не решено».

Статьи по теме