Япония и Пакистан договорились о сотрудничестве по вопросам Ближнего Востока

Новости

Токио, 13 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и её пакистанский коллега Шехбаз Шариф договорились о совместной работе по скорейшему снижению напряжённости на Ближнем Востоке.

В ходе 15-минутного телефонного разговора, состоявшегося после того, как Соединённым Штатам и Ирану не удалось достичь мирного соглашения в переговорах при посредничестве Пакистана, Такаити подчеркнула, что «восстановление стабильности в Ормузском проливе... крайне необходимо».

Шариф ответил, что его страна стремится продолжить сотрудничество с Японией в целях скорейшей деэскалации ситуации и обеспечения безопасности судоходства через Ормузский пролив.

Такаити выразила признательность и поддержку усилиям Шарифа и других пакистанских официальных лиц по посредничеству в американо-иранских переговорах и заявила, что «окончательное соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки путем диалога».

Премьер-министр Японии пояснила, что она поддерживает контакт с лидерами США и Ирана и намерена продолжать дипломатические усилия.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

