Премьер-министр Такаити и султан Омана договорились о сотрудничестве в ситуации с Ираном
Токио, 14 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и султан Омана Хайтам бин Тарик договорились о сотрудничестве в целях деэскалации ситуации вокруг Ирана.
В ходе 20-минутного телефонного разговора Такаити заявила, что крайне важно как можно скорее обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе для всех судов, включая суда Японии и других азиатских стран. Пролив фактически заблокирован в ходе конфликта между американо-израильскими силами и Ираном.
Такаити также выразила благодарность Оману за его усилия по защите японских граждан. В беседе с журналистами после телефонного разговора она отметила, что Япония рассмотрит возможность оказания помощи Оману в восстановлении, который понёс человеческие и материальные потери в результате конфликта.
Оманский султан отметил важность урегулирования ситуации дипломатическим путём и выразил готовность сотрудничать с Японией и другими странами для стабилизации ситуации и восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Такаити также провела телефонные переговоры с лидерами других вовлечённых стран, включая Иран и Пакистан.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
