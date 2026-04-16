В парке развлечений Tokyo DisneySea состоялась церемония в честь 25-й годовщины парка

Ураясу, префектура Тиба, 15 апреля (Jiji Press). В парке Tokyo DisneySea прошла церемония, посвящённая 25-летию парка, на которой Микки Маус и другие популярные персонажи Диснея создали праздничную атмосферу.

В январе общее число посетителей парка развлечений и расположенного рядом Токийского Диснейленда за всё время превысило 900 миллионов. После трудностей, возникших из-за пандемии COVID-19 в начале 2020-х годов, ожидается, что Tokyo DisneySea столкнется с такими проблемами, как необходимость повышения удовлетворённости клиентов в условиях нехватки рабочей силы.

Такахаси Ватару, президент компании Oriental Land Co., управляющей Токийским Диснейлендом, выразил благодарность на церемонии, сказав: «Мы обязаны (достижению этой вехи) пониманию и поддержке всех гостей и заинтересованных лиц».

«Я посещаю (Tokyo DisneySea) с момента открытия парка, – сказал мужчина 70-79 лет из Фусса, Токио. – Эти 25 лет пролетели, как одно мгновение».

Tokyo DisneySea, тематический морской парк развлечений в городе Ураясу, префектура Тиба, открылся в сентябре 2001 года и завоевал популярность благодаря своим аттракционам, которые отличаются от аттракционов в Токийском Диснейленде.

