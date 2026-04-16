Число иностранных туристов в Японии в марте достигло рекордного уровня
Токио, 15 апреля (Jiji Press). По оценкам, число иностранных туристов, посетивших Японию в марте, выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 3 618 900 человек, что стало рекордным показателем для этого месяца, сообщила Национальная туристическая организация Японии.
С началом цветения сакуры увеличилось количество туристов из Южной Кореи, Тайваня, США и других стран.
Тем временем число посетителей из восьми стран Ближнего Востока, включая Израиль и страны Персидского залива, резко сократилось на 30,6% до 16 700 человек, что отражает приостановку или сокращение количества рейсов в условиях ухудшения региональной ситуации.
Число китайских туристов резко сократилось на 55,9% до 291 600 человек, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продолжается четвёртый месяц подряд из-за рекомендаций китайского правительства воздержаться от поездок в Японию.
Общее число посетителей Японии за первые три месяца этого года составило 10 683 500 человек, что на 1,4% больше, чем в прошлом году, и превысило порог в 10 миллионов человек за три месяца.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
