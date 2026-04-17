Одиннадцать министров финансов выступили за полное прекращение огня в иранском конфликте

Лондон, 15 апреля (Jiji Press). Министры финансов 11 стран, включая Японию, Великобританию и Австралию, выступили с совместным заявлением, призвав Соединённые Штаты, Израиль и Иран в полной мере соблюдать режим прекращения огня.

«Мы приветствуем недавнее объявление о прекращении огня между Соединёнными Штатами, Израилем и Ираном и призываем все стороны в полной мере соблюдать режим прекращения огня», – говорится в заявлении.

Министры финансов также заявили, что «прекращение огня будет иметь решающее значение для защиты гражданского населения и безопасности региона».

«Мы призываем к скорейшему и прочному урегулированию конфликта путём переговоров, а также к возобновлению свободного и безопасного транзита через Ормузский пролив», – говорится в заявлении.

Тем не менее, министры заявили: «Даже при прочном урегулировании конфликта его последствия для роста, инфляции и рынков сохранятся».

