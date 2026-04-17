В Японии поставили цель занять 25% мирового рынка беспилотных автомобилей

Токио, 16 апреля (Jiji Press). Правительство Японии опубликовало проект дорожной карты государственно-частного партнерства, в котором поставлена цель занять около 25% мирового рынка продаж беспилотных автомобилей к 2030-м годам.

Проект был представлен на заседании подкомитета Совета по стратегии экономического роста Японии под председательством премьер-министра Такаити Санаэ.

На предыдущем заседании совета в марте правительство определило в общей сложности 61 товар и технологию для приоритетных инвестиций со стороны государственного и частного секторов и представило проект инвестиционной дорожной карты по 27 из них.

На встрече 16 апреля правительство обсудило фактические программы поддержки и цели в отношении оставшихся 34 видов товаров и технологий.

Заместитель главы аппарата министра Одзаки Масанао, возглавляющий подкомитет, поручил высокопоставленным должностным лицам соответствующих министерств и ведомств в срочном порядке разработать действительно эффективные и необходимые политические меры.

Статьи по теме