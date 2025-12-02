Компания минимаркетов Seven-Eleven Japan начинает испытания беспилотных грузовиков

Новости

Токио, 1 декабря (Jiji Press). Компания Seven-Eleven Japan Co. заявила, что начнёт тестировать беспилотный грузовик для перевозки грузов на дальние расстояния, что станет первой инициативой такого рода в японской индустрии магазинов шаговой доступности и супермаркетов.

Компания надеется, что эксперимент поможет обеспечить стабильные поставки продукции на фоне растущих опасений по поводу снижения пропускной способности транспорта из-за серьёзной нехватки водителей грузовиков.

Испытание будет проводиться в сотрудничестве с компанией T2 Inc., которая разрабатывает системы автономного вождения, и Mitsui & Co. Retail Group Ltd.

Планируется, что испытания до апреля следующего года проведут три раза на некоторых участках скоростной автомагистрали Томэй и скоростной автомагистрали Мэйсин вдоль маршрута, соединяющего логистический центр в Ниидза, префектура Сайтама, к северу от Токио, с распределительной базой в Амагасаки, префектура Хёго, западная Япония.

В ходе испытаний беспилотный грузовик T2 будет перевозить продукцию собственной торговой марки Seven-Eleven, включая зонты, суп мисо в чашках и салфетки.

