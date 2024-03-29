В Японии появится сеть полос скоростных автомагистралей для беспилотного вождения
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Токио, 28 марта (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что планирует к 2033 финансовому году создать полосу для беспилотного вождения на сети скоростных автомагистралей, соединяющую северо-восточный регион Тохоку и юго-западный регион Кюсю.
Этот план является частью усилий по решению проблемы нехватки рабочей силы и узких мест в логистике.
В 2024 финансовом году, который начнётся 1 апреля, на некоторых участках скоростных автомагистралей, в том числе на скоростной автомагистрали Син-Томэй, будут созданы полосы автономного движения.
Правительство планирует продлить полосу до Тохоку и некоторых других скоростных автомагистралей к 2026 финансовому году и в конечном итоге связать Кюсю с Тохоку.
Ожидается, что грузовикам с технологией автономного вождения 4-го уровня, которая не требует участия водителя при определённых условиях, в основном будет разрешено движение по таким полосам движения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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