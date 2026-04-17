Группа Японских сельскохозяйственных кооперативов JA обеспокоена влиянием ближневосточного кризиса на рисоводство

Токио, 16 апреля (Jiji Press). Группа Японских сельскохозяйственных кооперативов (JA) выразила обеспокоенность по поводу возможного влияния конфликта на Ближнем Востоке на урожай риса в Японии этой осенью.

Центральный союз сельскохозяйственных кооперативов (JA дзэнтю) заявил на собрании правящей Либерально-демократической партии Японии, что осенний урожай риса и других культур может пострадать из-за нехватки топлива, если кризис на Ближнем Востоке усилится или затянется.

Национальная федерация сельскохозяйственных кооперативов (Дзэнно) заявила, что неизбежно вырастут цены на некоторые удобрения.

Дзэнно заявила, что обеспечила себя топливом и удобрениями для весенних сельскохозяйственных работ, но поставки топлива с июня остаются под вопросом. Растут опасения по поводу того, сможет ли организация обеспечить необходимое топливо для уборки риса и послеуборочной сушки.

Повышение цен на удобрения осенью практически неизбежно из-за роста мировых цен на мочевину, ключевой компонент удобрений. Растущие цены и ограничения поставок влияют на цены на сельскохозяйственную продукцию, производимую из нафты, что приводит к повышению цен на рис.

