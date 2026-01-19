Министр сельского хозяйства Японии в Париже оценил возможности расширения экспорта риса — надежда на «крупный рынок»

Париж, 15 января (Jiji Press) — Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Судзуки Норикадзу 15 января в ходе визита во французскую столицу Париж осмотрел магазины, где продаются онигири, японские продуктовые лавки и местные супермаркеты, чтобы продвинуть расширение экспорта японского риса.

Выступая перед журналистами, Судзуки отметил, что «как нечто само собой разумеющееся (на европейских прилавках) стоят суси и онигири», и подчеркнул: «Нужно активно заниматься продвижением и добиваться того, чтобы использовали как можно больше японского риса».

Правительство Такаити скорректировало курс прежнего кабинета, который делал упор на наращивание производства риса. Нынешняя администрация заявляет о намерении сначала обеспечить спрос, включая зарубежный, и уже затем увязывать это со средне- и долгосрочным увеличением производства.

В рамках поездки Судзуки также обменялся мнениями с руководителями зарубежного направления продовольственного подразделения французского розничного гиганта Carrefour. Он признал, что остаются задачи — в том числе активное продвижение японского риса и вопросы цены, — признал, что «если их преодолеть, становится очевидно: впереди открывается большой рынок», и выразил ожидания на будущее.

おにぎり店オーナーのフランス人男性（右）と意見交換する鈴木憲和農林水産相（手前左）＝１５日、パリ

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

