Япония обещает принять «все возможные меры» для обеспечения безопасности Ормузского пролива

Токио, 18 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ направила послание на международную встречу, выразив решимость своей страны принять «все возможные меры» для улучшения ситуации в Ормузском проливе.

В послании, направленном на встречу мировых лидеров для обеспечения безопасности важнейшего водного пути для транспортировки нефти, Такаити заявила: «Крайне важно как можно скорее восстановить стабильность в Ормузском проливе и обеспечить свободу и безопасность судоходства для судов всех стран».

«Япония продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом, включая соответствующие страны и международные организации, и по-прежнему привержена принятию всех возможных мер в пределах своих возможностей», – добавила она.

Об этом сообщило правительство Японии вечером 17 апреля. Международная встреча, состоявшаяся в этот день в Париже в очном формате, а также в онлайн-режиме, была организована Великобританией и Францией.

Такаити также заявила: «Обеспечение безопасности судов и членов экипажа, находящихся в настоящее время в Персидском заливе, остаётся неотложной задачей».

Статьи по теме