В Японии предупреждают общественность о безопасности бывших в употреблении товаров

Новости

Токио, 22 апреля (Jiji Press). Национальный институт технологий и оценки Японии призывает общественность проявлять осторожность при покупке подержанных товаров, предупреждая, что они могут стать причиной несчастных случаев, таких как взрывы и пожары.

За пять лет до 2024 года в NITE поступило 310 сообщений о несчастных случаях, связанных с подержанными товарами. Количество таких несчастных случаев увеличилось в условиях роста использования приложений для поиска товаров на барахолках и устойчивой потребительской инфляции.

Из зарегистрированных несчастных случаев около 90% составили пожары, и примерно 30% были связаны с продукцией, использующей литий-ионные батареи.

В числе наиболее распространённых предметов, послуживших причиной несчастных случаев, были велосипеды, кондиционеры, керосиновые обогреватели и тепловентиляторы.

В одном случае мужчина лет тридцати из префектуры Айти в центральной Японии купил подержанный аккумулятор для электроинструмента на онлайн-аукционе. Аккумулятор взорвался во время хранения после зарядки.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме