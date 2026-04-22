В Токио работница тематического парка погибла в результате несчастного случая

Токио, 21 апреля (Jiji Press). 24-летняя работница скончалась после того, как её извлекли из аттракциона в парке развлечений в Токио во время проверки, сообщили столичная полиция и другие источники.

Около 11:55 утра поступил экстренный вызов о том, что кто-то из рабоников застрял в оборудовании аттракционов Tokyo Dome City Attractions в токийском районе Бункё. Камимура Хина была извлечена из ловушки примерно через пять часов, но в больнице она скончалась.

По данным токийского департамента полиции и других источников, авария произошла на аттракционе Flying Balloon, где 12 сидений расположены вокруг шеста, поднимающегося на высоту 10 метров.

Камимура и еще пятеро человек проводили плановое техническое обслуживание с 10 часов утра того же дня.

Она осматривала внутреннюю часть столба, когда сиденья, закрепленные в верхней части столба, упали по причинам, которые предстоит установить. Её тело оказалось зажато между столбом и пластиной, поддерживающей сиденья.

Статьи по теме