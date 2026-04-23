Компания Toei запускает новый игровой бренд
Токио, 21 апреля (Jiji Press). Компания Toei Co. объявила о создании нового игрового бренда Toei Games, целью которого является выпуск игр для персональных компьютеров и игровых консолей.
Японская студия уже продает игры для смартфонов с участием персонажей из своих фильмов и аниме.
Компания планирует превратить игровой бренд в новый источник дохода в дополнение к своим кино- и телепроектам.
Помимо игр, основанных на фильмах и аниме Toei, компания будет предлагать игры, созданные сторонними разработчиками в Японии и за рубежом, стремясь создавать интеллектуальную собственность с нуля.
«Мы будем использовать опыт, накопленный в процессе производства видеопродукции, чтобы предоставлять геймерам по всему миру развлечения, которые может создать только Toei», – заявил президент и генеральный директор Ёсимура Фумио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]