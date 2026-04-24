Компания KDDI внедрит службу ретрансляции сигналов SOS через спутники

Токио, 23 апреля (Jiji Press). Компания KDDI Corp. сообщила, что в конце мая запустит сервис, который будет передавать экстренные сообщения, отправленные из-за пределов зоны покрытия её мобильных базовых станций, через спутниковую сеть связи Starlink компании SpaceX.

Новая услуга позволит пользователям отправлять информацию, такую ​​как их имена и количество людей, нуждающихся в помощи, через такие приложения, как au NaviWalk. Центр экстренной помощи KDDI будет получать такие сообщения круглосуточно.

Центр будет оповещать пожарные службы и другие службы экстренного реагирования в близлежащем районе на основе содержания этих сообщений и данных о местоположении.

Данная услуга будет доступна абонентам основных мобильных тарифных планов KDDI под брендом “au”, а также абонентам сервиса Starlink.

Компания KDDI также предложит своим корпоративным клиентам услугу, обеспечивающую спутниковую связь в районах, где её сеть недоступна. Ожидается, что эта услуга поможет обнаруживать признаки стихийных бедствий, таких как наводнения, а также появление медведей и оленей.

