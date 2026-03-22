Как эвакуироваться вместе с домашними любимцами во время стихийного бедствия? Только 20% опрошенных готовятся к возможной эвакуации

Домашние животные для многих – важные члены семьи, однако далеко не все люди задумываются о том, как эвакуироваться вместе с ними в случае бедствия.

Министерство окружающей среды устанавливает руководящие принципы

В связи с тем, что после Великого восточно-японского землетрясения в марте 2011 года большое количество домашних животных во время эвакуации оставили или они оказались разлучёнными со своими владельцами, а также ввиду частоты случаев эвакуации в эвакуационные центры вместе с животными, Министерство окружающей среды в 2013 году разработало «Руководство по мерам спасения домашних животных в условиях стихийных бедствий». В 2018 году оно было пересмотрено и опубликовано как «Руководство по подготовке к стихийным бедствиям для людей и домашних животных».

В этом руководстве указано, что владельцы должны нести ответственность за эвакуацию вместе со своими питомцами, при этом не требуется, чтобы животные находились в одной комнате с владельцами в эвакуационных пунктах.

В ходе опроса, проведенного в январе и феврале компанией Aipet Insurance (район Кото, Токио) среди 500 владельцев собак и кошек, только 8,0% респондентов знали о существовании этого руководства, и лишь 10,3% знали, что владельцы домашних животных, как правило, должны эвакуироваться вместе с ними.

Однако, даже когда респонденты не были уверены, примут ли их в ближайший эвакуационный пункт с домашними животными, 76,9% ответили, что «эвакуируются со своими питомцами». Подавляющее большинство людей не могут оставить своих питомцев.

У тех, кто не собирается брать с собой животных, спросили о причинах, и наиболее распространённым ответом было, что они не уверены, разрешат ли животным находиться в эвакуационных пунктах (44,6%), далее следовали ответы «Животные не привыкли к незнакомцам» (35,1%) и «Животные будут доставлять неудобства людям, у которых нет питомцев» (34,2%).

Что касается мер по подготовке домашних животных к случаю стихийного бедствия, 4,4% респондентов заявили, что приняли «довольно много мер», а 15,6% – что приняли меры, но даже в совокупности это составляет всего 20%. Лишь 11,6% ответили, что знают о системе приёма домашних животных в ближайшем указанном эвакуационном пункте.

В Японии неизбежны землетрясения, проливные дожди и другие стихийные бедствия, поэтому стоит подготовиться к возможной катастрофе, учитывая и ваших домашних питомцев, а для начала изучить ситуацию в ближайшем эвакуационном пункте.

