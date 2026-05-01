В Японии рекомендуют при переходе к светодиодному освещению заменить весь светильник

Токио, 28 апреля (Jiji Press). Национальный институт технологий и оценки Японии рекомендовал при переходе от люминесцентного освещения к светодиодному заменять не только саму лампу, но и весь светильник целиком.

Эта рекомендация связана с участившимися случаями задымления и возгорания старых люминесцентных светильников.

Япония планирует к концу 2027 года постепенно прекратить производство, экспорт и импорт люминесцентных ламп в связи с опасениями по поводу рисков для здоровья и воздействия на окружающую среду, поскольку эти лампы содержат ртуть – токсичное вещество, вызывающее неврологические расстройства, такие как болезнь Минамата.

С другой стороны, светодиодные лампы более энергоэффективны и служат дольше, чем люминесцентные.

Хотя правительство стремится полностью перейти на светодиодное освещение к 2030 финансовому году, по данным Японской ассоциации производителей осветительных приборов, по состоянию на конец 2025 года светодиодные лампы пока использовались лишь в 66,4% существующих осветительных приборов.

Статьи по теме