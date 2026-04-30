Нефтяной танкер компании Idemitsu прошёл через Ормузский пролив

Стамбул, 29 апреля (Jiji Press). Стало известно, что танкер для перевозки сырой нефти, принадлежащий компании Idemitsu Tanker Co., дочерней компании японского нефтеперерабатывающего предприятия Idemitsu Kosan Co., прошел через Ормузский пролив и направляется в Японию.

На борту находятся трое граждан Японии.

Это первый случай, когда танкер с сырой нефтью, направлявшийся непосредственно в Японию, покинул Персидский залив с момента начала американо-израильских военных операций против Ирана 28 февраля.

29 апреля премьер-министр Японии Такаити Санаэ сообщила в социальной сети X (ранее Twitter), что судно, связанное с Японией, прошло через Ормузский пролив и направляется в сторону Японии. Премьер-министр назвала это прохождение позитивным событием, в том числе для защиты японских граждан, и заявила, что продолжит призывать Иран обеспечить беспрепятственный и безопасный проход всех судов через этот ключевой нефтетранспортный путь.

В настоящее время в Персидском заливе находится более 40 судов, связанных с Японией.

