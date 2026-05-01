Премьер-министр Такаити призывает президента Ирана обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе

Токио, 30 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ в ходе телефонных переговоров призвала президента Ирана Масуда Пезешкиана обеспечить безопасный проход всех судов, включая суда из Японии и других азиатских стран, через Ормузский пролив в кратчайшие сроки.

Нефтяной танкер, принадлежащий компании Idemitsu Tanker Co., дочерней компании крупного японского оптового продавца нефти Idemitsu Kosan Co., благополучно прошёл через пролив, являющийся важным узким местом в нефтепроводе, фактически находящемся под блокадой.

Такаити заявила, что рассматривает это как позитивное событие с точки зрения защиты граждан Японии.

Телефонные переговоры, длившиеся 20 минут, стали вторыми переговорами между двумя лидерами с тех пор, как Соединённые Штаты и Израиль начали атаки на Иран в конце февраля.

Премьер-министр выразила надежду на то, что Соединённые Штаты и Иран возобновят переговоры в кратчайшие сроки, положат конец боевым действиям и достигнут окончательного соглашения.

