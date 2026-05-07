Из Британского музея в Японию возвращены 7 комплектов останков айнов
Лондон, 5 мая (Jiji Press). Британский музей естественной истории передал останки семи представителей коренного населения айну представителям Японии, прибывшим с визитом.
Это уже четвёртый случай, когда останки айнов, вывезенные за границу, возвращаются японской стороне, с момента возвращения останков из Германии в 2017 году.
Останки айнов были вывезены из Японии для исследований и других целей.
В этот раз возвращаются останки, в том числе четыре комплекта, обнаруженные в 1865 году в городах Якумо и Мори в самой северной префектуре Японии, Хоккайдо.
В связи с требованием правительства Японии о возвращении останков айнов, Кикавада Хитоси, министр по делам Окинавы и Северных территорий, отвечающий также за вопросы, касающиеся айнов, присутствовал на церемонии возвращения останков, состоявшейся в музее 5 мая.
