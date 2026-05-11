В Нью-Йорке прошёл «Японский парад»

Нью-Йорк, 9 мая (Jiji Press). В Манхэттене, Нью-Йорк, состоялось пятое мероприятие «Японский парад», посвящённый популяризации японской культуры.

В мероприятии приняли участие около 100 организаций, таких как компании, школы и группы людей из различных префектур. Участники прошли маршем по улицам, демонстрируя танцы, боевые искусства и игру на японских барабанах тайко.

Также были установлены торговые палатки в праздничном стиле, где предлагалась японская еда. По словам организаторов, мероприятие посетило около 50 000 человек.

Несмотря на сильный дождь, участники парада продемонстрировали свои выступления, в том числе показательные трюки каратэ с разбиванием досок, вызвав бурные аплодисменты толпы.

В конце парада появились актёры из сценической адаптации популярной манги и аниме-сериала «Дзюдзюцу Кайсэн». Женщина из Нью-Йорка, одетая в одежду с символикой японского аниме, сказала, что рада видеть актёров, потому что любит аниме.

