Азербайджанская нефть поступит в Японию 12 мая
Токио, 11 мая (Jiji Press). Танкер с сырой нефтью из Азербайджана, как ожидается, прибудет в Японию 12 мая, сообщило министерство промышленности.
По данным министерства, это первая импортная поставка нефти из Центральной Азии в Японию с момента фактического закрытия Ормузского пролива после американо-израильских атак на Иран.
Танкер перевозит около 45 000 килолитров сырой нефти, что составляет менее половины суточного потребления нефти в Японии. Забор нефти будет осуществлен на нефтеперерабатывающем заводе Negishi компании ENEOS Corp. в Йокогаме, к югу от Токио.
Нефть из Азербайджана часто транспортируется по трубопроводу в соседнюю страну, где затем загружается на танкеры и отправляется через Чёрное, Средиземное и Красное моря или вокруг мыса Доброй Надежды.
Япония работает над диверсификацией источников поставок сырой нефти после блокады Ормузского пролива, через который ранее проходило более 90% её импорта сырой нефти.
