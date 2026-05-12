Азербайджанская нефть поступит в Японию 12 мая

Новости

Токио, 11 мая (Jiji Press). Танкер с сырой нефтью из Азербайджана, как ожидается, прибудет в Японию 12 мая, сообщило министерство промышленности.

По данным министерства, это первая импортная поставка нефти из Центральной Азии в Японию с момента фактического закрытия Ормузского пролива после американо-израильских атак на Иран.

Танкер перевозит около 45 000 килолитров сырой нефти, что составляет менее половины суточного потребления нефти в Японии. Забор нефти будет осуществлен на нефтеперерабатывающем заводе Negishi компании ENEOS Corp. в Йокогаме, к югу от Токио.

Нефть из Азербайджана часто транспортируется по трубопроводу в соседнюю страну, где затем загружается на танкеры и отправляется через Чёрное, Средиземное и Красное моря или вокруг мыса Доброй Надежды.

Япония работает над диверсификацией источников поставок сырой нефти после блокады Ормузского пролива, через который ранее проходило более 90% её импорта сырой нефти.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме