Япония расширит сотрудничество в области экономической безопасности с ОЭСР
Токио, 12 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн договорились о расширении сотрудничества Японии и ОЭСР в области экономической безопасности.
Соглашение было достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в канцелярии премьер-министра в Токио.
В рамках встречи обе стороны объявили о «Плане сотрудничества Японии и ОЭСР в области экономической безопасности», который включает в себя сотрудничество в укреплении цепочек поставок критически важных минералов и полупроводников, а также в разработке надёжного искусственного интеллекта.
«В условиях растущей неопределенности в международной ситуации значение ОЭСР как форума для конструктивного политического диалога между странами-членами, разделяющими общие ценности, стало ещё более значительным», – заявила Такаити на встрече. Корманн отметил, что Япония является очень важным и надежным партнёром для ОЭСР и что он с нетерпением ждёт совместной работы над продвижением плана сотрудничества.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]