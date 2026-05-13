Япония расширит сотрудничество в области экономической безопасности с ОЭСР

Токио, 12 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн договорились о расширении сотрудничества Японии и ОЭСР в области экономической безопасности.

Соглашение было достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в канцелярии премьер-министра в Токио.

В рамках встречи обе стороны объявили о «Плане сотрудничества Японии и ОЭСР в области экономической безопасности», который включает в себя сотрудничество в укреплении цепочек поставок критически важных минералов и полупроводников, а также в разработке надёжного искусственного интеллекта.

«В условиях растущей неопределенности в международной ситуации значение ОЭСР как форума для конструктивного политического диалога между странами-членами, разделяющими общие ценности, стало ещё более значительным», – заявила Такаити на встрече. Корманн отметил, что Япония является очень важным и надежным партнёром для ОЭСР и что он с нетерпением ждёт совместной работы над продвижением плана сотрудничества.

