Япония закупит 70% нефти на июнь из альтернативных источников

Токио, 12 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ сообщила, что более 70% закупок сырой нефти в июне, как ожидается, Япония будет осуществлять из источников, расположенных не на Ближнем Востоке.

На состоявшемся в тот же день совещании соответствующих министров Такаити поручила министру промышленности Акадзаве Рёсэю приложить усилия для дальнейшего увеличения объёмов закупок сырой нефти из альтернативных источников в июле.

Учитывая ход этих усилий, Такаити заявила, что правительство в этом месяце не будет дополнительно высвобождать государственные запасы нефти.

В июне Япония планирует закупать сырую нефть не только в США, Латинской Америке и Центральной Азии, но и в Африке.

Тем временем, с 11 мая правительство Японии начнёт принимать запросы от медицинских учреждений на запланированную в прошлом месяце выдачу 50 млн пар медицинских перчаток, находящихся в государственном запасе.

