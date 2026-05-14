Глава министерства обороны Японии призвал к координации действий с США по вопросам безопасности Ормузского пролива

Токио, 13 мая (Jiji Press). Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро подчеркнул важность тесной координации с Соединёнными Штатами в рамках многосторонних усилий по обеспечению безопасного судоходства через Ормузский пролив.

«В действительности, для успешного проведения операций по разминированию и сопровождению судов важно обеспечить тесную связь... с Соединёнными Штатами», – заявил Коидзуми на онлайн-встрече министров обороны более чем 40 стран, посвящённой обсуждению вопросов безопасности в проливе в рамках инициативы Великобритании и Франции.

Ормузский пролив, ключевой мировой торговый путь, фактически закрыт из-за конфликта между Соединёнными Штатами и Ираном. Считается, что эта ситуация обострила отношения между Соединёнными Штатами и двумя европейскими лидерами этой инициативы.

«Крайне важно как можно скорее восстановить стабильность в проливе и обеспечить свободное и безопасное судоходство судов всех стран», – заявил министр обороны Японии.

Глава аппарата правительства Кихара Минору заявил на пресс-конференции, что участие во встрече не означает, что Япония будет участвовать в многонациональной военной миссии в проливе. «Ничего ещё не решено относительно отправки Сил самообороны».

