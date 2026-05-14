Крупнейшие японские банки стремятся получить доступ к модели искусственного интеллекта Mythos

Токио, 13 мая (Jiji Press). Как стало известно, три крупнейших банка Японии стремятся получить доступ к Claude Mythos, передовой модели искусственного интеллекта, разработанной американским стартапом Anthropic, с целью использования её для повышения уровня кибербезопасности.

12 мая представители MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. и Mizuho Bank встретились с министром финансов США Скоттом Бессентом, находившимся с визитом в Японии. В ходе встречи американская сторона дала понять, что положительно рассмотрит возможность предоставления банкам доступа к Mythos.

Компания Anthropic пока не сделала свою модель ИИ широкодоступной, и в настоящее время доступ к ней имеют лишь немногие компании и группы.

Данная модель очень хорошо выявляет уязвимости системы, что вызывает опасения по поводу её возможного использования для кибератак.

Правительство Японии также призвало Соединённые Штаты предоставить банкам доступ к Mythos.

