Второй связанный с Японией нефтяной танкер прошёл через Ормузский пролив

Токио, 14 мая (Jiji Press). Нефтяной танкер, принадлежащий компании, входящей в группу японских нефтедистрибьюторов Eneos Corp., прошёл через Ормузский пролив, сообщили официальные лица.

Ожидается, что танкер Eneos Endeavor прибудет в Японию в конце этого месяца или в начале следующего. Он стал вторым связанным с Японией нефтяным танкером, покинувшим Персидский залив после фактического закрытия Ираном Ормузского пролива, после судна, принадлежащего подразделению японской нефтеперерабатывающей компании Idemitsu Kosan Co., в конце апреля.

«Никаких пошлин не взималось», – заявил журналистам министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу, очевидно, имея в виду прохождение судна Eneos Endeavor через пролив.

Прохождение судна является «позитивным событием, в том числе с точки зрения защиты японских граждан», – написала премьер-министр Такаити Санаэ в X. По её словам, на борту судна находятся четыре японских члена экипажа.

«Мы очень рады тому, что судно Eneos Endeavor благополучно прошло», – заявил на пресс-конференции Мията Томохидэ, генеральный директор материнской компании Eneos, Eneos Holdings Inc. Он добавил, что состояние здоровья членов экипажа судна хорошее.

