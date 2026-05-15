Япония обяжет операторов социальных сетей бороться с фейковой информацией

Токио, 14 мая (Jiji Press). Девять японских политических партий из правящего и оппозиционного лагерей договорились обязать операторов платформ социальных сетей принять меры по уменьшению негативного влияния дезинформации, ложных сведений и клеветы на их платформах во время выборов.

Партии, в число которых входят правящая Либерально-демократическая партия и оппозиционный Центристский альянс реформ, стремятся принять законы в ходе текущей сессии парламента страны в преддверии объединенных местных выборов следующей весной. Соглашение было достигнуто на заседании межпартийного совета по избирательным кампаниям.

Ожидается, что платформы предпримут следующие действия: приостановят выплату вознаграждений пользователям и улучшат возможности реагирования на запросы об удалении контента. Стороны планируют потребовать от операторов оценить масштабы внедрения таких мер и раскрыть результаты.

Предполагаемый законопроект также обяжет операторов маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, на своих платформах.

После достижения соглашения стороны обратились в Законодательное бюро Палаты представителей, нижней палаты парламента, с просьбой начать разработку законопроекта. Ожидается, что в законопроекте также будут предусмотрены послабления в отношении правил использования электронной почты в избирательных кампаниях.

